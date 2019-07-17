Как отличить контролера теплосетей и водоканала от мошенника

Контролер снимает показания согласно графику обхода и делается это один раз в квартал. Сам график обхода можно посмотреть на сайте одного из предприятий.

Кто такой контролер, зачем он приходит, как его распознать и на самом ли деле это сотрудник коммунальных служб - вопросы которые возникают у каждого из нас, когда к нам в квартиру стучится тот самый контролер. Корреспондент Zakon.kz попросил Алматинские тепловые сети прояснить ситуацию.

Чтобы распознать настоящего контролера, необходимо помнить о том, что у него есть бейдж, подтверждающий его причастность к коммунальным службам.

На бейдже указывается:

Фамилия Имя контролера;

Фото контролера;

Печать предприятия синего цвета (живая);

Роспись начальника отдела кадров;

Логотип предприятия;

Наличие герба.

Это основные параметры, по которым можно распознать контролера.

- С недавних пор бейдж стал двухсторонний: на одной стороне с логотипом ТОО "АлТС", а на другой стороне ГКП "Алматы су", это говорит о том, что к вам пришел единый контролер. С 2019 года, в рамках заключенного меморандума между предприятиями ТОО "АлТС" и ГКП "Алматы су", съем показаний счетчика холодной и горячей воды осуществляется одним контролером. Положительным моментом является тот факт, что теперь будет меньше посещений контролерами. Если раньше ходили два контролера в разное время, то сейчас будет приходить один контролер в одно и тоже время для контрольного съема сразу двух счётчиков (по двум разным услугам). Кроме того,снимают показания с индивидуальных приборов учета, которые находятся обычно в квартире потребителя, раз в 3 месяца, - пояснили в пресс-службе АлТС.

Кроме того, контролер снимает показания согласно графику обхода и делается это один раз в квартал. Сам график обхода можно посмотреть на сайте одного из предприятий (ТОО "АлТС" или ГКП "Алматы су"). При себе контролер имеет мобильный телефон для фиксации показаний с прибора учета.

Самое главное, съем показаний делается бесплатно.

Если у Вас остались сомнения после всех сверок, нужно обратиться в справочную службу предприятия ТОО "АлТС" по номеру +7 727 341 07 77 или написать на WhatsApp +7 701 027 11 20 или также воспользоваться справочной ГКП "Алматы су" +7 727 377 74 44.

Чтобы избежать путаницы в начислениях за услуги горячего водоснабжения потребителю предоставляется возможность самостоятельно сдавать показания со своих счетчиков горячей воды одним из доступных способов:

- приложения WhatsApp с указанием лицевого счёта и прикреплённой фотографией счётчика на номер +7(701)098-4505;

- путём отправки сообщения с прикреплённой фотографией счётчика (не более 3 МБ) и указанием номера своего лицевого счёта на e-mail: pokazania@alts.kz;

- посредством заполнения специальной формы на сайте www.alts.kz;

- заполнением строки "Горячая вода" - "Абонент" в столбце "послед." в счёт квитанции на момент оплаты за коммунальные услуги. В случае наличия более одного ИПУ ГВС в столбце "послед." необходимо писать сумму показаний всех ИПУ ГВС.



В теплосети напомнили, что передача показаний счетчика не освобождает вас от обязанности предоставлять доступ представителю поставщика для контрольного съема показаний с приборов учета согласно п.п. 8 п. 6.2 "Публичного договора снабжения тепловой энергии бытовых потребителей жилых многоквартирных домов Алматы".

Подготовил Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!