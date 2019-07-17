Полицейские нашли подростка, который уехал в поисках матери в Нур-Султан

Сотрудники криминальной полиции Мактаральского РОП установили местонахождение несовершеннолетнего подростка и вернули его домой к отцу живым и здоровым.

В дежурную часть Мактаральского РОП обратился местный житель о том, что накануне днем примерно в 11.00 ч. его несовершеннолетний 16-летний сын ушел из дома и не вернулся, сообщает Zakon.kz ссылкой на ДП Туркестанской области.

- Полицейские сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, направленных на поиски пропавшего без вести несовершеннолетнего. Стражи порядка провели целый комплекс необходимых мероприятий, провели подворный обход близлежащих территорий, опросили свидетелей и направили ориентировки во все подразделения полиции. В результате собранной информации полицейские выяснили, что пропавший подросток находится в Нур-Султане, - рассказали в полиции.

Сотрудники криминальной полиции Мактаральского РОП установили местонахождение несовершеннолетнего подростка и вернули его домой к отцу живым и здоровым. Полицейские выяснили, что родители мальчика развелись два года назад и подросток мог выехать в Нур-Султан в поисках матери. Созвонившись с ней стражи порядка узнали, что мальчик находится в столице. Оказалось, что пропавший мальчик не сообщил отцу о том, что едет к матери.

Отец найденного ребенка выразил огромную благодарность полицейским Мактаральского района, которые проявив понимание и профессионализм, оперативно нашли и вернули ему пропавшего сына живым и здоровым.

В свою очередь полицейские Туркестанской области рекомендуют родителям не оставлять своих детей без присмотра.

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