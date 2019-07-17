Телерадиокомплекс Президента РК опубликовал уникальное видео к 65-летию Меркель

Немецкий лидер особо ценит вклад Назарбаева в становление и углубление казахстанско-немецкого сотрудничества, основанного на дружбе и доверии.

17 июля канцлер Германии Ангела Меркель отмечает свой 65-й день рождения. К ее юбилею Телерадиокомплекс Президента РК разместил видео из своих архивов с ее участием, передает Zakon.kz.

- Ангела Меркель сегодня отмечает 65-й год своего рождения. Первая и единственная женщина на посту канцлера в истории Германии. Занимает этот пост с ноября 2005 года. По версии американского журнала Forbes, многократно становилась во главе рейтинга самых влиятельных женщин мира. Предлагаем уникальное видео из архива телерадиокомплекса Президента РК.

После сложения полномочий Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым Ангела Меркель в телефонном разговоре с ним отмечала неразрывную связь успехов независимого Казахстана с именем лидера нации, его высокий авторитет на международной арене, а также плодотворные усилия в обеспечении безопасности и стабильности в мире. Немецкий лидер особо оценила вклад Назарбаева в становление и углубление казахстанско-немецкого сотрудничества, основанного на дружбе и доверии.

В последнее время СМИ стали отмечать ухудшение здоровья Меркель. На нескольких официальных встречах ей становилось нехорошо. Так, во время торжественной встречи в Германии премьер-министра Финляндии Антти Ринне немецкому канцлеру стало плохо. Предыдущие два случая произошли во время ее встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с его немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Однако представители канцлера утверждают, что с ее здоровьем все в порядке.

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