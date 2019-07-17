Казахстанец вошел в одну из комиссий Азиатской легкоатлетической ассоциации

Комиссия по проведению соревнований является одной из приоритетных в нашей структуре.

В Бангкоке состоялся 93-й Совет Азиатской Ассоциации легкой атлетики, передает Zakon.kz со ссылкой на Федерацию легкой атлетики РК.

Одним из главных итогов Совета для нашей страны стало назначение генерального секретаря казахстанской Федерации Асхата Сейсембекова членом Комиссии по проведению соревнований Азиатской Ассоциации.

- Комиссия по проведению соревнований является одной из приоритетных в нашей структуре. Я предложил Совету казахстанскую кандидатуру, так как Казахстан является важным членом для нас, его Федерация очень активная, и за небольшой период времени ее Генеральный секретарь зарекомендовал себя с положительной стороны. Уверен, с этой работой он справится. Рад, что члены Совета утвердили мое предложение, - приводит слова президента Ассоциации генерала Дахлан Аль-Хамада наша федерация.

Также, в рамках Совета состоялось официальное открытие новой штаб-квартиры Ассоциации, теперь главный офис Азиатской легкой атлетики расположен в Бангкоке. Ранее штаб-квартира находилась в Сингапуре.

Членами Азиатской ассоциации являются 45 стран.

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