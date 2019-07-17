В Арыси отремонтируют зал для тяжелой атлетики и вручат стипендии "Жас Куат"

Помимо ремонта в зал будет поставлено два комплекта нового инвентаря и два помоста.

Федерация тяжелой атлетики РК продолжает реализацию уникальной программы по поддержке молодых штангистов и развитию инфраструктуры, передает Zakon.kz.

Программа "Жас Куат", реализуемая при поддержке Rompetrol, охватывает все больше регионов страны. Мы уже рассказывали о том, как преобразились залы для занятий тяжелой атлетикой в Семее и Темиртау. Сейчас осуществляется ремонт в залах Алматы, Талдыкоргана и Кызылорды.

В планах Федерации дальнейшее расширение программы, куда уже на этой неделе был включен зал города Арысь в ДЮСШ №2 при средней школе №1 имени Ережепбая Молдабаева.

- В эти дни, когда вся страна сплотилась на фоне событий, произошедших в городе Арысь, мы не можем оставаться в стороне. Тяжелая атлетика в этом регионе всегда отличалась особым мастерством, доказательством, чему являются успехи одной из ярких звезд казахстанского спорта, серебряной призерки Олимпиады-2016 в Рио Жазиры Жаппаркуль, которая начинала свой спортивный путь именно с этого города. Надеемся, что обновленный зал станет центром притяжения для молодых спортсменов и всех желающих заниматься этим мужественным видом спорта, - сказал исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики Казахстана Алдияр Нуралинов.

Помимо ремонта в зал будет поставлено два комплекта нового инвентаря и два помоста. Их в город уже отправили.

- Спортзал у нас очень простой, расположен в подвале школы. Но не хватает специального оборудования, например, мало специально оборудованных помостов для занятий тяжелой атлетикой. В спортзал ходят около 20 юных атлетов. Нам звонили из Федерации и порадовали новостью о том, что наш спортзал будет отремонтирован. Наши воспитанники показывают высокие результаты. Детскому спорту нужна большая поддержка со стороны государства и бизнеса. В Арыси дети занимаются борьбой, есть зал бокса, но самых высоких результатов добиваются дети из тяжелой атлетики, - рассказал тренер Сакен Курманов.

Пятеро юных атлетов из Арыси по решению тренерского совета Федерации стали обладателями специальной стипендии от Федерации тяжелой атлетики.

15-летняя Диана Хакимова, воспитанница детдома, уже три года живет в новой семье. Как рассказала ее новая мама Жанар Торехан, у Дианы всегда была большая тяга к занятиям спортом и ее отдали в тяжелую атлетику.

- Тренер говорит, что у нее задатки хорошие, тем более, что она уже съездила на несколько чемпионатов, была в Кызылорде, Шымкенте, Шардаре.

Сама Диана сейчас отдыхает в летнем детском лагере "Машат-Арасан" около Шымкента. В Арыси сейчас везде идут восстановительные работы, сняты крыши с домов. Очень рады, что нам отремонтируют спортзал, - сказала Жанар Торехан.

Арману 12 лет, он занимается тяжелой атлетикой уже более 2,5 лет. Недавно в своем весе до 57 кг Арман Акберген вернулся чемпионом из турнира, который прошел в Костанае.

- Нам обещали, что сделают ремонт в зале. Надеемся, что после каникул наши дети будут заниматься в обновленном спортзале, - рассказал его папа Бахтияр Ахметов.

Акнур занимается тяжелой атлетикой уже около трех лет. Сначала ходила на бокс, потом перешла в тяжелую атлетику. Постоянно занимает призовые места на разных соревнованиях, Акнур Адил является кандидатом в мастера спорта.

- Акнур с маленьких лет влюблена в спорт. Она внешне похожа на Майю Манезу, помню, еще маленькой поднимала палку, повесив в оба конца бутылки-ведра. "Я – Майя Манеза", - говорила она. Сейчас она нас радует своими хорошими результатами. Арысь постепенно восстанавливается, у нас маленькая времянка, она, слава Аллаху, не пострадала от взрывов. Моя старшая дочь тоже спортсменка, занимается боксом. Сейчас она находится в Алматы на сборах, скоро у них будет крупное соревнование. Ее зовут Абир Медина. У нас шестеро детей, второй ребенок инвалид. Отец работает слесарем в депо, - поведала мама Акнур Меруерт Саржанова.

16-летний сын Курман Ибадуллаевой Бейбарыс Абылкасым, выезжая на соревнования в другие регионы, видел, какие залы там есть, и всегда мечтал о том, чтобы в Арыси был такой же. Теперь его мечта исполнится.

Еще одним стипендиатом из Арыси стал 15-летний Турар Кушербаев. Тяжелой атлетикой он занимается уже около 3 лет, за это время успел выиграть медали по области, выступал на республиканских чемпионатах. Сейчас выступает в категории до 61 кг.

- В нашем спортзале заниматься, конечно, можно, но у нас штанги старые. Не хватает нового грифа и хорошего помоста, - сказал Турар Кушербаев.

В Арыси сейчас активно идет строительство, ремонтируются объекты, пострадавшие от взрыва боеприпасов на военном складе. Параллельно получит обновление и зал тяжелой атлетики. Он уже включен в список залов, где запланирован ремонт.

Готовясь в хороших условиях, еще больше штангистов из Арыси сумеют добиться больших успехов на самых крупнейших международных соревнованиях.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!