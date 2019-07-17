Бакауов: В залоге земля или нет – она должна приносить экономический эффект

На сегодняшний день в области около 3 миллионов гектаров пастбищных угодий являются незакрепленными.

В Павлодарской области хотят запустить в сельскохозяйственный оборот 93 тысячи гектаров земли, которые находятся в залогах в банках.

Об эффективности использования сельскохозяйственных земель во время отчета перед депутатами маслихата напомнил аким Павлодарской области Булат Бакауов. Если в начале года в регионе простаивали более 471 тысячи гектаров земель сельхозназначения, то на сегодняшний день 140 тысяч гектаров из них возвращены в земли запаса, а 183,6 тысячи гектаров землепользователи, наконец, начали возделывать.

- На сегодняшний день в области около 3 миллионов гектаров пастбищных угодий являются незакрепленными, - заявил глава региона. – Это большой потенциал. До конца года акимам городов и районов необходимо завершить работу по неиспользуемым землям, нужно провести полную оцифровку земельного кадастра.

Отвечая на вопросы депутатов об участках, которые находятся в банковском залоге, аким Павлодарской области рассказал, что таковых в регионе насчитывается 93 тысячи гектаров. При этом сегодня власти работают над тем, чтобы и они были вовлечены в сельскохозяйственный оборот.

- Нам нет разницы, банковская эта земля или нет, - она должна обрабатываться и приносить экономический эффект, - отметил Булат Бакауов. – Об этом на расширенном заседании правительства говорил и Президент Касым-Жомарт Токаев. Поэтому мы будем принимать самые решительные меры, чтобы ввести их в оборот.

Кроме того, глава региона предложил рассмотреть эффективность применения десятикратного земельного налога, который накладывается на землепользователей, не возделывающих свои участки. Как оказалось, чаще всего арендаторам земли легче заплатить этот "штраф", чем начать работать.

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