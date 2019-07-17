О возможных проблемах с доступом в Интернет предупредили жителей столицы
Уполномоченными органами совместно с операторами связи в городе Нур-Султане проводятся технические работы, направленные на усиление защиты граждан.
Фото : Факти ICTV17 июля 2019, 11:37
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана предупредило жителей столицы о возможных проблемах с Интернетом, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт министерства.
- В настоящее время уполномоченными органами совместно с операторами связи в городе Нур-Султане проводятся технические работы, направленные на усиление защиты граждан, государственных органов и частных компаний от хакерских атак, интернет-мошенников и иных видов киберугроз. В случае возникновения проблем с доступом к отдельным интернет-ресурсам, рекомендуем проверить регистрацию ваших мобильных устройств (сотовых телефонов и планшетов), установить сертификат безопасности (размещен на сайтах операторов связи) или обратиться в call-center вашего оператора связи. Приносим извинения за временные неудобства, - сказано в сообщении.
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