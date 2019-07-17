О возможных проблемах с доступом в Интернет предупредили жителей столицы

Уполномоченными органами совместно с операторами связи в городе Нур-Султане проводятся технические работы, направленные на усиление защиты граждан.

Фото : Факти ICTV

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана предупредило жителей столицы о возможных проблемах с Интернетом, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт министерства. - В настоящее время уполномоченными органами совместно с операторами связи в городе Нур-Султане проводятся технические работы, направленные на усиление защиты граждан, государственных органов и частных компаний от хакерских атак, интернет-мошенников и иных видов киберугроз. В случае возникновения проблем с доступом к отдельным интернет-ресурсам, рекомендуем проверить регистрацию ваших мобильных устройств (сотовых телефонов и планшетов), установить сертификат безопасности (размещен на сайтах операторов связи) или обратиться в call-center вашего оператора связи. Приносим извинения за временные неудобства, - сказано в сообщении.

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