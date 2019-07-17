Когда похолодает в Казахстане

На северные и восточные области начинает поступать более прохладный и влажный воздух с Урала.

На юге Казахстана сохраняется жаркая погода, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Синоптики рассказали о том, какой будет погода 18-20 июля.

- С юго-западными тропосферными потоками (на высоте 5 км) на южные области республики продолжают поступать воздушные массы с Ирана, и пока потоки не поменяют своего направления на западные или северо-западные (в предстоящие трое суток ничего не изменится), жара 35-40, местами 45°С в южных областях республики сохранится, - говорится в сообщении.

На северные и восточные области Казахстана начинает поступать более прохладный и влажный воздух с Урала, что вызовет ослабление жары и местами кратковременный дождь с грозой.

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