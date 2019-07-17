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Казахстанские пограничники задержали машины, находящиеся в розыске в РФ

За одну ночь были задержаны два автомобиля.

Фото : twitter.com17 июля 2019, 11:46

Казахстанские пограничники задержали автомашины, находящиеся в розыске в России, сообщает Zakon.kz.

- Прошлой ночью пограничным нарядом отделения "Капланбек-авто" Сарыагашского погранотряда в ходе досмотра автомашины "Тойота Rav 4", следовавшую в Республику Узбекистан установлено, что данная автомашина находится в розыске правоохранительными органами РФ. Водитель - гражданин Республики Таджикистан 1976 г.р., - рассказали в Погранслужбе.

Через полтора часа, около 00.00 ч. к досмотровой площадке подъехала другая автомашина аналогичной марки, которая тоже числилась в международном розыске (РФ). Водителем второй автомашины был 40-летний россиянин. Оба водителя задержаны и переданы сотрудникам ОП Сарыагашского района.


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