Казахстанские десантники примут участие в международных армейских играх в России

В престижном конкурсе АРМИ-2019 будут участвовать команды из 20 стран.

Лучшие военнослужащие Десантно-штурмовых войск представят Вооруженные Силы Республики Казахстан в конкурсе "Десантный взвод», который пройдет в Псковской области Российской Федерации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления командующего войсками регионального командования "Запад».

На полигоне "Илийский» в Алматинской области завершилась подготовка команды "Десантный взвод», участвующих в международном конкурсе АРМИ-2019. Отбор к конкурсу проходил в несколько этапов, в течение которого лучшие военнослужащие доказывали свою силу и умение на батальонном, бригадном и войсковом уровне. Всего в конкурсе будут принимать участие 42 военнослужащих, которые сформировали три основных отделений и одно резервное.

Конкурс будет проходить с 3-17 августа 2019 года на полигоне "Красные струги» в Псковской области Российской Федерации. Казахстанская команда убывает туда 26 июля.

Целью данного конкурса являются укрепление международного военного и военно-технического, сотрудничества, повышение престижа военной службы и уровня полевой выучки, а также демонстрация боевых возможностей современных образцов военной техники и профессионализма личного состава.

Конкурс проводится в четыре этапа, разделенные в подэтапы на технике и в пешем порядке.

1.1. Десантирование, сбор на площадке приземления, марш-бросок

1.2. Индивидуальная гонка на БМД (БТР)

1.3. Биатлон (стрельба сходу из различных положений) в составе отделений, стрельба из стрелкового оружия и гранатометов, без экипажей

2.1. Спринт на БМД (БТР)

2.2. Преодоление десантно-штурмовой полосы с естественными и искусственными препятствиями

3.1. Гонка преследования на БМД (БТР) со стрельбой

3.2. Ориентирование по выбору в составе отделений (гонка патрулей), без экипажей

4.1. Эстафета на БМД (БТР)

4.2. Марш-бросок (эстафета) с преодолением полосы препятствий для подразделений ВДВ со стрельбой из стрелкового оружия без экипажей

4.3. Индивидуальный прыжок на точность

При этом показатели личного состава, выступающих на технике, являются определяющими. Также в ходе проведения конкурса разыгрываются награждения в номинациях "Сильные духом», "Вместе мы сила», "Мастер гонки», "Десантирование на точность приземления» и "Лучший в профессии».

Ожидается, что в конкурсе примут участие команды из 20 стран. Напомним, что в 2017 году команда "Десантный взвод» на прошедшем в КНР конкурсе заняло 3 место, уступив командам Китайской Народной Республики и Российской Федераций.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!