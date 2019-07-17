Руководитель Управления сельского хозяйства оштрафован почти на 3 млн тенге за взятки
Он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.
Фото : regnun.ru17 июля 2019, 12:10
Департаментом Агентства РК противодействию коррупции Атырауской области ранее окончено досудебное расследование в отношении и.о. руководителя Управления сельского хозяйства области К. Жанкуатова, сообщает Zakon.kz.
- Жанкуатов на системной основе путем мошенничества и вымогательства получал взятки от субъектов агропромышленного комплекса за положительное решение
вопроса выдачи субсидий в рамках государственной программы "Агробизнес 2020". 16 июля т.г. приговором суда № 2 г. Атырау Жанкуатов осужден к штрафу в размере 2,9 млн тенге, - рассказали в департамент.
Судом установлен срок для уплаты штрафа в течении 1 месяца со дня вступления приговора в законную силу и разъяснено, что в случае неуплаты наказание будет заменено на лишение свободы.
Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.
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