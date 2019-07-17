Лучшие спектакли представит в "Астана Опера" карагандинский театр

Основная идея произведения – непоколебимая вера и всепобеждающая возвышенная мечта о том, что каждый может сотворить чудо для близкого человека.

Творческий коллектив Карагандинского академического театра музыкальной комедии предложит вниманию жителей и гостей столицы эксклюзивную гастрольную программу. 17 августа на сцене Большого зала "Астана Опера" пройдет мюзикл Максима Дунаевского "Алые паруса", а 24 августа публике представят оперетту Имре Кальмана "Баядера", передает пресс-служба театра.



Один из новых спектаклей в репертуаре карагандинского театра, премьера которого состоялась в октябре 2018 года, – "Алые паруса" М. Дунаевского. Основная идея произведения – непоколебимая вера и всепобеждающая возвышенная мечта о том, что каждый может сотворить чудо для близкого человека.

Главная героиня – девочка Ассоль, потерявшая мать в возрасте всего восьми месяцев. Ассоль жила в деревушке Каперна с отцом – замкнутым и нелюдимым моряком Лонгреном. После отставки он стал делать и продавать игрушки – искусно изготовленные модели парусников и пароходов, чтобы заработать себе и маленькой дочери на жизнь. Однажды, когда Ассоль было восемь лет, она увидела незнакомца, державшего в руках ее кораблик. Это был старый Эгль – "собиратель песен, легенд, преданий и сказок". Он отдал игрушку Ассоль и поведал о том, что пройдут годы, и когда она вырастет и станет взрослой, однажды на таком же корабле под алыми парусами за ней приплывет принц и увезет в далекую страну.

Либретто М. Бартенева и А. Усачева было создано по мотивам одноименной повести Александра Грина. Режиссером-постановщиком стала обладатель премий "Золотая маска", "Человек года", "Мельпомена", "Песня года" Сусанна Цирюк (Санкт-Петербург, Россия), музыкальный руководитель – Жанна Шестакова, главный хормейстер – кавалер ордена "Құрмет" Татьяна Штыкова.

Постановка классической оперетты "Баядера" И. Кальмана по мотивам либретто Елены Езерской отличается необычной и яркой подачей сюжета. Прекрасные мелодии венгерского композитора увлекут слушателей в загадочный мир востока, где сердечные порывы вступят в конфликт с велениями рассудка, будничностью окружающего мира и устоявшимися традициями.

Танцовщица-баядера Одетта влюбляется в индийского принца Раджами, который ради нее готов поступиться древним законом, запрещающим лагорским князьям жениться на иностранках. Принц отказывается от престола, однако Одетта решается на огромную жертву: после объявления о помолвке она разыгрывает спектакль, и все обращает в шутку. Сердца влюбленных разбиты, Раджами собирается уехать, а Одетта ушла со сцены. Вдруг неожиданно приходит разрешение на брак. Согласно канонам жанра оперетты, красивый финал дарует счастье героям.

Музыкальный руководитель и дирижер спектакля – Валентин Богданов, режиссер – Людмила Налетова (Москва, Россия), главный хормейстер – Татьяна Штыкова.

Начало спектаклей в 18.00.

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