Что необходимо знать по налогу на транспортное средство

Срок уплаты налога на транспортное средство за 2019 год по месту жительства - не позднее 31 декабря.

ДГД по Алматы сообщает, что плательщиками налога на транспортное средство (далее ТС) являются физические лица, имеющие на праве собственности ТС. Данный налог оплачивается налогоплательщиком самостоятельно по налоговой ставке, за исключением прицепов, подлежащие государственной регистрации и состоящие на учете в Республике Казахстан, передает Zakon.kz.

При учете и регистрации ТС уполномоченным органом является Управление административной полиции Департамента внутренних дел.

По угнанным и похищенным ТС, основанием для освобождения от уплаты налога на период розыска является документ подтверждающий снятие с учета ТС, производится на основании заявления владельца и подтверждающий факт (дату) возбуждения уголовного дела об угоне (похищении) ТС. Таким образом, исчисление (начисление) такого налога прекращается с даты возбуждения уголовного дела об угоне (похищении) ТС (данная норма действует с 2018г.)

Следует отметить, что физические лица управляющие ТС на основании доверенности, от имени собственника, налоговое обязательство по уплате налога исполняет собственник (владелец) ТС.

Также при приобретении ТС на основании договора купли-продажи, дарения или иной сделки налоговое обязательство по уплате налога, возникает с момента государственной регистрации.

Сумму налога на транспортные средство можно рассчитать с помощью калькулятора в автоматическом режиме. На интернет-ресурсе Комитета реализован Электронные сервисы - "Экспресс помощь" - "электронные сервисы" - "Калькуляторы" - "Расчет налога на транспортные средства", который позволяет получить в онлайн-режиме сумму налогна ТС..

Срок уплаты налога на транспортное средство за 2019 год по месту жительства - не позднее 31 декабря года (уплата налога физическими лицами производится по месту жительства).

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