Казахстан удовлетворен решением Трампа по импорту урана

Заявление распространило министерство энергетики нашей страны.

Казахстанской стороной с удовлетворением было воспринято решение Президента CША Дональда Трампа отказаться от введения торговых ограничений по импорту урана, которые были инициированы в июле 2018 года Министерством торговли Соединенных Штатов Америки, передает Zakon.kz.

Заявление распространило министерство энергетики нашей страны.

- Казахстан и США имеют длительную и успешную историю сотрудничества в энергетическом секторе, которое за 28 лет независимости достигло уровня стратегического партнерства. Одним из успешных механизмов укрепления двухсторонних отношений является Совместная комиссия по энергетическому партнерству, в рамках которой обсуждаются вопросы сотрудничества в сфере ядерной безопасности, атомной промышленности, нефти и газа, развития возобновляемых источников энергии и электроэнергетики. Казахстан придает огромное значение развитию двухстороннего сотрудничества в атомной промышленности и укреплению режима нераспространения, - отмечается в сообщении ведомства.

В рамках имеющихся двухсторонних комиссий, мероприятий и личных встреч министерствами энергетики, иностранных дел и национальной экономики была проделана работа по защите национальных интересов РК и предотвращению применения санкций по импорту урана.

В министерстве напомнили, что Республика Казахстан является лидером в производстве урана и одним из гарантов бесперебойной работы АЭС по всему миру, включая США.

Технология добычи урана в Казахстане методом подземного скважинного выщелачивания признана МАГАТЭ самым экологичным и безопасным способом.

Экспорт природного урана в США из Казахстана в 2015 году составил – 1153,5 тонн, в 2016 году – 1813 тонн.

В 2017 году – 948 тонн, что составляет 4,1% от общего объема экспорта (23 258 тонн), в 2018году – 399,8 тонн, что составляет 1,95% от общего объема экспорта (20452 тонн).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!