Более 20 нелегалов-мигрантов возводили жилой комплекс в Алматы

Только за один день полицейской спецотработки, к ответственности привлекли 235 нарушителей миграционного законодательства РК.

В Алматы с 16 по 19 июля проводится полицейская отработка по выявлению иностранцев, нарушающих миграционное законодательств РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

Как сообщили в ведомстве, только за первый день спецотработки сотрудниками миграционной службы привлечено к административной ответственности 235 нарушителей, сокращены сроки пребывания 107 иностранцам, выдворено за пределы страны 82 иностранца.

- Основную часть нарушителей составляют "гости" из Узбекистана и Таджикистана, прибывшие на заработки в нашу страну. Как правило, это строители и работники в сфере обслуживания. В ходе проверок строительных объектов и заведений, оказывающих услуги, за нарушение правил пребывания в РК привлечен к ответственности 171 иностранец. За непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев привлечено к ответственности 47 должностных и юридических лиц. За нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы в РК привлечено 17 работодателей. В приемник-распределитель ДП водворено 110 иностранцев без документов, удостоверяющих личность. Вместе с тем, выявлено и зарегистрировано в единый реестр досудебного расследования два факта организации канала незаконной миграции, – сообщил начальник Управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

Для примера спикер привел один факт, выявленный рано утром в Медеуском районе Алматы. Свыше 20 нелегальных рабочих из соседнего государства трудились над возведением многоквартирного жилого комплекса. Документов при себе мигранты не имели. По его словам, после установления личности они будут представлены в специализированный межрайонный административный суд города Алматы.

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