Кладбищенского вандала поймали в Алматы

На рынке украденные оградки сдают как чермет.

В Алматы поймали мужчину, выносившего с кладбища оградки, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел на центральном кладбище по пр. Райымбека. Охраннику поступило сообщение о том, что на территории заметили подозрительных мужчин. Охранник пошел проверить и заметил, что при его появлении неизвестный мужчина стал убегать. Охранник его догнал, поймал, вызвал старшего, а также полицию. Сотрудники прибыли минуты через три после звонка.

При проверке за забором кладбища были обнаружены две большие секции ограждения для могилы. Задержанный пояснил, что якобы незнакомый мужчина попросил его помочь за деньги - вынести оградки, подлежащие замене на новые. Однако по ограждениям видно, что их попросту выломали, оставили за территорией, чтобы сходить за следующими секциями.

Сотрудники охранного предприятия отметили, что это не первый случай вандализма. На рынке украденные оградки сдают как чермет примерно по 5 тысяч тенге за одну секцию.

Действительно ли причастен задержанный к вандализму, выяснит следствие. Ведутся поиски второго скрывшегося.

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