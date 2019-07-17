В Алматинской области грузовик протаранил автобус, погиб человек
Информация о пострадавших уточняется.
Фото : zakon.kz17 июля 2019, 14:59
Смертельное ДТП произошло на трассе Алматы - Бикшек, передает Zakon.kz.
По предварительной информации, случилось это в 7 утра 16 июля, на 20 километре трассы. Судя по фрагментам транспортных средств напротив остановки, рейсовый автобус остановился около нее, и грузовик по неизвестным причинам врезался в него, протащив вперед несколько десятков метров.
Водитель грузовика, по сообщениям очевидцев, погиб на месте.
Информация о других пострадавших уточняется.
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