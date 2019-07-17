Казахстан назвали одной из самых дешевых стран для жизни

Показатель состоит из нескольких пунктов: цен на аренду жилья, индекса стоимости жизни и покупательной способность населения.

Специалисты глобальной базы данных Numbeo опубликовали рейтинг самых дорогих и самых дешевых стран для проживания по состоянию на середину 2019 году, передает Zakon.kz.

Показатель состоит из нескольких пунктов: цен на аренду жилья, индекса стоимости жизни и покупательной способность населения.

Казахстан занял 124 место рейтинга из 136 стран, между Колумбией и Азербайджаном. Из стран бывшего СССР дешевле, чем в Казахстане, жить в Кыргызстане и Узбекистане.

Самыми "дешевыми" странами мира оказались Индия, Афганистан и Пакистан.

Наиболее дорогой для проживания в 2019 году страной признаны Каймановы острова. За ними расположились Бермуды, Швейцария, Норвегия и Американские Виргинские острова. В Топ-10 самых дорогих стран также вошли Исландия, Багамы, Япония, Люксембург и Дания.

Что касается городов, то по данным Numbeo, самым дорогим городом Казахстана является столица – в мировом рейтинге она занимает 332 место. В главном городе нашей страны жить дешевле, чем в Одессе (Украина), но чуть дороже, чем в Гургаоне (Индия).

Алматы находится на 335 месте в рейтинге самых дорогих городов мира между столицей Египта Каиром и украинским Днепропетровском. Жизнь в Алматы дороже, чем в столице Азербайджана Баку, административном центре Кыргызстана Бишкеке и главном городе Узбекистана Ташкенте.

Другие города Казахстана в рейтинг не включены.

Самыми дорогими городами признаны швейцарские Базель, Цюрих, Лозанна, Женева и Берн, норвежские Ставангер, Осло, Трондхейм и Берген, а также Нью-Йорк.

Альберт Ахметов

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