Почти 400 тысяч телефонных звонков поступило в полицию Алматы с начала года

Свыше 29 тысяч из них – сообщения о совершенных преступлениях.

Почти 400 тысяч звонков приняла с начала года полицейская спецлиния "102" в Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

По информации ведомства, за 6 месяцев 2019 года в ЦОУ (Центр оперативного управления) ДП было принято 377 тысяч 852 телефонных звонка. Свыше 29 тысяч из них – сообщения о совершенных преступлениях, более 181 тысячи – информация об административных правонарушениях.

Как напомнил начальник ЦОУ ДП Алматы Андрей Квашнин, для улучшения качества обслуживания абонентов, удвоено число операторов и введен двусменный график работы, то есть фактически каждый оператор работает по 12 часов вместо 24.

- Вместе с тем, с целью улучшения качества работы службы "102" и контроля за работой операторов "102", израильской компанией "Тадиран" разработана специальная программа, позволяющая отслеживать количество звонков, время их обработки, с выводом на проекционную панель ЦОУ Департамента, что позволило обеспечить жесткий контроль за работой операторов спецлиний "102". Сегодня это уже положительно отразилось на оперативности и обеспечило качественное и своевременное обслуживание граждан, обратившихся за помощью в полицию, - сообщил полковник полиции Квашнин.

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