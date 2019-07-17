Директор госпредприятия в ВКО осужден за хищение бюджетных средств
Он также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.
Фото : picsoc.com17 июля 2019, 15:36
Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции Восточно-Казахстанской области ранее окончено досудебное расследование
в отношении директора областного филиала РГП на ПХВ "Информационно-вычислительный центр" Комитета по статистике Министерства национальной экономики А. Байболова, сообщает Zakon.kz.
- Байболов А. совершил хищение бюджетных средств путем заключения фиктивных договоров о госзакупках с аффилированными компаниями, а также выплат несуществующих командировочных расходов. 16 июля т.г. приговором суда № 2 г. Усть-Каменогорск Байболов А. осужден к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы, - сообщили в агентстве.
Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.
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