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Директор госпредприятия в ВКО осужден за хищение бюджетных средств

Он также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

Фото : picsoc.com17 июля 2019, 15:36

Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции Восточно-Казахстанской области ранее окончено досудебное расследование
в отношении директора областного филиала РГП на ПХВ "Информационно-вычислительный центр" Комитета по статистике Министерства национальной экономики А. Байболова, сообщает Zakon.kz.

- Байболов А. совершил хищение бюджетных средств путем заключения фиктивных договоров о госзакупках с аффилированными компаниями, а также выплат несуществующих командировочных расходов. 16 июля т.г. приговором суда № 2 г. Усть-Каменогорск Байболов А. осужден к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы, - сообщили в агентстве.

Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.


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