Мамин и Арипов открыли дорогу "Бейнеу – Акжигит – граница Узбекистана"

Открытие этой дороги является символом интенсивного развития стратегического партнерства.

Премьер-министр РК Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Мангистаускую область и принял участие вместе с узбекским коллегой Абдуллой Ариповым в открытии автомобильной дороги "Бейнеу – Акжигит – граница Узбекистана", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба премьер-министра РК.

Глава Правительства РК поздравил с открытием движения на автомобильной дороге международного значения - "Бейнеу – Акжигит – граница Республики Узбекистан" и подчеркнул важность события для развития транспортной инфраструктуры Центральной Азии, наращивания объемов торговли, реализации транзитного потенциала.

- Данный проект реализован по прямому поручению Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Открытие этой дороги является символом интенсивного развития стратегического партнерства, определенным Первым Президентом РК – Елбасы Н.А. Назарбаев и Президентом РУ Ш. М. Мирзиеевым, - сказал Мамин.

Глава Правительства РК отметил, что "глубоко символично, что данный проект стартовал в год Казахстана в Узбекистане, в церемонии открытия которого принял участие Президент казахстана К.К Токаев".

Государственный визит главы государства в Узбекистан в апреле придал дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества, подчеркнул премьер-министр РК.

По словам главы Правительства РК, за последние годы взаимоотношения между Казахстаном и Узбекистаном вышли на качественно новый уровень и приобрели устойчивую положительную динамику. Подтверждением этому является ежегодный рост объемов взаимной торговли. В прошлом году товарооборот составил $3 млрд. С начала текущего года позитивная динамика роста.

Премьер-министр Узбекистана Арипов отметил стратегическую значимость события для двух соседних братских стран Казахстана и Узбекистана.

- Успешная реализация этого проекта в рамках госпрограммы "Нурлы Жол" придаст новый импульс торговым потокам Шелкового пути и развития всего нашего региона", - сказал А. Арипов, отметив, что "эта автомагистраль, прежде всего, имеет большое значение для дальнейшей активизации торгово-экономических отношений между Казахстаном и Узбекистаном.

В ходе рабочей поездки в Мангистаускую область Аскар Мамин посетил ряд инновационных промышленных предприятий, ознакомился с реализацией инфраструктурных проектов и развитием "зеленой экономики" в регионе, ходом строительства новых культурных и туристических объектов.

Аскар Мамин ознакомился с развитием возобновляемых источников электроэнергии в Мангистауской области, строительством и реконструкцией автодорог региона. В регионе уже реализован ряд проектов по строительству солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 50,6 мегаватт. Ожидается, что к 2021 году в регионе будут работать возобновляемые источники энергии мощностью 147,6 мегаватт.

Премьер-министра РК проинформировали о проектах по строительству инженерных сетей для обеспечения водо-, тепло-, газо-, электроснабжения новых микрорайонов.

Во время посещения мегабазы компании "Шлюмберже" Мамин ознакомился с новыми производственными и сервисными возможностями предприятия по обслуживанию нефтяных месторождений. В настоящее время компания покрывает потребности большинства заказчиков в Казахстане.

Аскар Мамин ознакомился с работой совместного предприятия "Каспи битум", которое специализируется на производстве дорожных битумов высокого качества. Совместное предприятие учреждено АО "НК "КазМунайГаз" и ТОО "CITIC Kazakhstan". Предприятие может перерабатывать до 1 млн. тонн высокосмолистой нефти и производить битумы различных марок объемом до 520 тыс. тонн в год. За 2018 год предприятие произвело 37% всего дорожного битума в РК.

В ходе посещения опреснительного завода "Каспий" главе Правительства РК доложили о втором этапе модернизации завода, который предусматривает увеличение производства питьевой воды до 40 000 м3/сутки, что позволит обеспечить жителей Мунайлинского, Каракиянского и Тупкараганского районов качественной питьевой водой в достаточном количестве.

Премьер-Министр РК побывал на строительных площадках нового туристического комплекса и культурного центра Абиша Кекильбаева, где ознакомился с ходом строительных работ. Общая площадь культурного центра составляет 9,5 тыс. кв. метров. Объект планируется сдать к концу 2020 года.

Современный гостиничный комплекс на побережье Каспийского моря, который также осмотрел А. Мамин, будет рассчитан на 800 мест со всей необходимой для туристов инфраструктурой. Ввод в эксплуатацию запланирован на июнь 2020 года.

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