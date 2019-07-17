Свыше 230 тысяч электронных адмпротоколов составили полицейские Алматы

Это составляет 90% от общего количества составленных адмпротоколов.

С начала года полицейскими Алматы 90% административных протоколов составлено в электронном формате, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

- Как ранее сообщалось, введен в действие Единый реестр административных производств (ЕРАП). В рамках реализации данного проекта приобретено 1 тысяча 320 планшетных компьютеров, оснащение дорожно-патрульной полиции на сегодняшний день составляет 100%, – сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

В ведомстве дополнили, что с начала текущего года в электронном формате составлено свыше 230 тысяч административных протоколов, что составляет 90% от общего количества составленных адмпротоколов. Сумма штрафов составляет свыше 1 млрд. 601 млн. тенге.

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