Асхат Аймагамбетов доложил о ходе разработки Государственной программы развития образования на 2020-2025 годы.

Глава государства принял министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей деятельности министерства, реализации основных программных документов, а также об исполнении его поручений.

Асхат Аймагамбетов доложил о ходе разработки Государственной программы развития образования на 2020-2025 годы.

Президент высказал свои предложения по содержанию новой госпрограммы и задачам, которые она должна решать.

Касым-Жомарт Токаев дал поручение министру подготовить нормативные документы, регламентирующие процедуру назначения ректоров национальных университетов на конкурсной основе постановлениями Правительства Республики Казахстан.

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