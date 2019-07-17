Курсы валют: доллар подорожал, евро подешевел
Средневзвешенный курс доллара составил 383,98 тенге (+0,94 тенге).
Фото : cb.kg.ru17 июля 2019, 16:02
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) прошли торги по инструментам рынка иностранных валют, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 383,98 тенге (+0,94 тенге)за доллар.
Средневзвешенный курс евро составил 430,7 тенге (-0,77 тенге) за евро, объем торгов 300 тыс. евро.
Средневзвешенный курс рубля составил 6,1007 тенге (-0,0146), объем торгов 15 млн рублей.
В обменниках курс доллара - 383,9-385,3 тенге, евро - 430,9-432,9 тенге, рос.рубля - 6,1-6,15 тенге.
В торгах приняли участие 13 членов KASE.
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