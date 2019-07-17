Распознавать преступников прямо на улице смогут полицейские Алматы
Для этого они будут оснащены специальными модулями идентификации лиц.
Фото : PromoAtlas17 июля 2019, 16:07
Модули распознавания лиц планируется установить на планшеты алматинских полицейских, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.
Как отметили в ведомстве, эта функция будет доступа сотрудникам дорожно-патрульной полиции и участковым инспекторам.
- Механизм работы таков: на рабочие планшеты полицейских внедряется модуль распознавания лиц. Его использование позволит осуществлять следующие функции: идентификацию лиц в режиме реального времени, проверку, к примеру, на участие в каких-либо преступлениях, идентификацию разыскиваемых лиц и неопознанных трупов, анализ видеоматериала по архиву событий со сбором досье, – сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.
Она дополнила, что данное новшество позволит улучшить оперативную работу по расследованию уголовных дел и розыску преступников, а также сократить сроки по установлению причастности лиц к правонарушениям.
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