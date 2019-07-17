Распознавать преступников прямо на улице смогут полицейские Алматы

Для этого они будут оснащены специальными модулями идентификации лиц.

Модули распознавания лиц планируется установить на планшеты алматинских полицейских, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

Как отметили в ведомстве, эта функция будет доступа сотрудникам дорожно-патрульной полиции и участковым инспекторам.

- Механизм работы таков: на рабочие планшеты полицейских внедряется модуль распознавания лиц. Его использование позволит осуществлять следующие функции: идентификацию лиц в режиме реального времени, проверку, к примеру, на участие в каких-либо преступлениях, идентификацию разыскиваемых лиц и неопознанных трупов, анализ видеоматериала по архиву событий со сбором досье, – сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Она дополнила, что данное новшество позволит улучшить оперативную работу по расследованию уголовных дел и розыску преступников, а также сократить сроки по установлению причастности лиц к правонарушениям.

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