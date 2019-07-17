Замакима уволили за распитие алкоголя с подчиненными

Эту должность он занимал с 10 июля 2018 года.

Руководитель департамента Нацбюро по противодействию коррупции по Павлодарской области Айдар Тастемиров поделился результатами работы регионального проектного офиса "Ертіс - Адалдық алаңы" за первое полугодие 2019 года, передает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Выступая с докладом на расширенном совещании областного маслихата, Айдар Тастемиров рассказал о том, что граждане жалуются на неэтичное поведение госслужащих, чиновников разных уровней. Спикер напомнил об общественном резонансе, вызванном покупкой двухуровневой служебной квартиры и дорогой эбеновой мебели, а также привел другие примеры недопустимого поведения чиновников.

Недавно на заседании комиссии по этике было рекомендовано уволить с госслужбы заместителя акима Успенского района, который распивал спиртные напитки со своими подчиненными, - привел пример Айдар Тастемиров. – Также на днях поступило заявление о том, что чиновник района Аққулы, превышая свои должностные полномочия, нанес телесные повреждения гражданину в своем служебном кабинете. Свидетелями инцидента стали сотрудники госоргана и посторонние.

С сегодняшнего дня распоряжением главы района 59-летний Жасыузак Есиркепов уволен за нарушение этики госслужащего. Эту должность он занимал с 10 июля 2018 года. Стаж работы на хозяйственных предприятиях и государственной службе - более 30 лет.

Как отметил Айдар Тастемиров, по данным управления комитета правовой статистики и спецучета при прокуратуре, департаментом антикоррупционной службы области в первом полугодии зарегистрировано 64 коррупционных преступления. Они выявлены в сферах земельных отношений, образования, сельского хозяйства, здравоохранения, а также в правоохранительной, социальной, налоговой сферах. К уголовной ответственности привлечено восемь руководителей.

Руководитель регионального департамента Нацбюро по противодействию коррупции также отметил, что проект "Ертіс – адалдық алаңы" является плацдармом для борьбы с коррупцией по всем направлениям.

- По всей стране показаны примеры рационального использования служебных помещений, - рассказал Айдар Тастемиров. - В ряде школ директора отказываются от больших роскошных кабинетов и переезжают на первые этажи школ – ближе к ученикам и их родителям. Эта инициатива должна распространиться на все госорганы.

Айдар Тастемиров также подчеркнул, что для более эффективной работы по противодействию коррупции необходимо вовлечение всех слоев населения.

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