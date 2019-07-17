25-летний парень упал с 12 этажа в Алматы

В настоящее время обстоятельства дела устанавливаются.

В Алматы с 12 этажа упал молодой человек, передает Zakon.kz.

По информации очевидцев, инцидент произошел в ЖК Манхеттен.

В полиции города информацию подтвердили.

- Данный факт имел место на территории Алмалинского района Алматы. Вследствие падения с высоты погиб 25-летний мужчина. В настоящее время обстоятельства дела устанавливаются, - прокомментировали в пресс-службе ДП города.

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