25-летний парень упал с 12 этажа в Алматы
В настоящее время обстоятельства дела устанавливаются.
Фото : соцсети17 июля 2019, 16:45
В Алматы с 12 этажа упал молодой человек, передает Zakon.kz.
По информации очевидцев, инцидент произошел в ЖК Манхеттен.
В полиции города информацию подтвердили.
- Данный факт имел место на территории Алмалинского района Алматы. Вследствие падения с высоты погиб 25-летний мужчина. В настоящее время обстоятельства дела устанавливаются, - прокомментировали в пресс-службе ДП города.
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