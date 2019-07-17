От ЧП не застрахована ни одна армия в мире – эксперт об Арыси

Процесс организации хранения вооружения и боеприпасов технологически сложный.

Известный военный эксперт, экс-начальник генерального штаба вооруженных сил Кыргызской Республики Жаныбек Капаров прокомментировал взрывы на складах боеприпасов в Арыси, сообщает интернет портал CApress.

Экс-начальник генерального штаба вооруженных сил Кыргызской Республики Жаныбек Капаров

- Весь Кыргызстан, проявляя сочувствие, наблюдает за ситуацией в казахстанском городе Арысь. Как военный человек, посвятивший службе практически всю свою жизнь, хочу сказать, что власти Казахстана с честью справились с ситуацией, не допустили большого количества жертв со стороны гражданского населения. Все предпринятые меры были своевременными. В зону происшествия прибыл лично президент Касым-Жомарт Токаев. Контроль за процессом ликвидации последствий взял на себя министр обороны. Их действия можно оценить только с положительной стороны, — считает эксперт.

Жаныбек Капаров подчеркнул, что от возникновения подобных ЧП не застрахована ни одна армия мира.

- Процесс организации хранения вооружения и боеприпасов технологически сложный. Инциденты со взрывами боеприпасов в арсеналах, складах или же на заводах происходили относительно недавно и в России, и на Украине. Фиксировались такие же случаи и в западных государствах. Естественно лучше не допускать подобных ЧП, но если такая ситуация уже произошла, то власти страны должны приложить максимальное количество усилий, чтобы не допустить большого количества жертв и выхода ситуации из-под контроля. С этим руководство минобороны справилось, — подчеркнул экс-начальник генштаба Кыргызстана.

О возможных причинах возникновения пожара на складах, эксперт предпочел не гадать.

- Пока, на мой взгляд, рано об этом говорить. Создана специальная комиссия, которая и установит реальные причины происшествия. В остальном это лишь догадки обывателей. Которые, кстати, несмотря на дилетантизм, пытаются за счет сложившейся ситуации максимально "пропиариться", так сказать, заработать очки. Распространяют негатив, ложную информацию, будоражат народ. Процесс ликвидации последствий идет и ему не нужен особый пиар. Военные знают свое дело, — дополнил эксперт.

Жаныбек Капаров высказался и о том, как в будущем не допустить подобных ЧП.

- Это очень сложный вопрос. На мой взгляд, основной проблемой является нахождение военных арсеналов и складов в непосредственном соприкосновении с населенными пунктами, где проживает гражданское население. Хотя, конкретно в Арыси арсенал изначально был построен не в населенном пункте. Это уже в дальнейшем он стал градообразующим, вокруг него стали селится гражданские. По сути это не вина военных, так как территории, прилегающие к объектам, не находятся в ведении оборонного ведомства. Распределением земельных участков занимаются местные муниципалитеты, но никак не военные. Они в данном случае повлиять на ситуацию вряд ли могут, — сообщил Жаныбек Капаров.

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