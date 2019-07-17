Топ-10 фильмов по версии продюсера и актрисы Асель Садвакасовой

В списке есть как голливудские, так и советские картины.

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова назвала свой личный Топ-10 фильмов всех времен, передает Zakon.kz.

В списке есть как голливудские, так и советские картины. Под каждым фильмом Садвакасова оставила комментарий, почему считает его достойным включения в ее Топ-10.

Матрица

- Обожаю каждую минуту этого фильма. Обожаю этот сценарий, спецэффекты, актеры, и самое главное, что избранным может стать каждый человек, главное поверить и главное, чтобы рядом были люди, которые в тебя верят, - прокомментировала Асель Садвакасова.

Гарри Поттер

- С 16 лет стала смотреть этот фильм и ждала премьеру каждый год, до сих пор все части люблю за смотреть за пару дней. Ровно на зимние каникулы, после Нового года. Доброе волшебство фильма и победы добра над злом- классическая история всех сказок, я мечтала, как думаю, как и все, учиться в этой школе, - обосновала свой выбор Асель.

Список Шиндлера

Один из мощнейших фильмов за всю историю, потому что это - Спилберг, это - история, фильм о том, как при любых обстоятельствах и даже перед лицом смерти оставаться человеком.

- Красивая съемка, великолепный актерский состав, музыка, атмосфера и чудовищное время войны. Плачу каждый раз, хотя смотрела уже раз 20, не меньше, - поделилась эмоциями продюсер.

Лучше не бывает

Садвакасова обожает это хорошее доброе кино и рекомендует его всем посмотреть, насладиться работой актеров. Особенно ее впечатлил Джек Николсон. А сам фильм, по ее мнению, великолепная, добрая комедия, такие сейчас, к сожалению, почти не снимают. Девушка гарантирует, что зрители отдохнут во время просмотра.

Титаник

- По-моему, без комментариев. Масштаб фильма и всего в нем, начиная от сюжета и заканчивая музыкой, погружает полностью в атмосферу того времени. Топ, топ, топ, - написала кинопродюсер.

Крестный отец

Садвакасова призналась, что посмотрела этот фильм всего 4 года назад в уже более менее взрослом возрасте.

- Ранее я могла бы и не понять, наверное, всего смысла фильма. Я помню, когда мне все говорили, как завидуют, что я еще не посмотрела это кино. Полный восторг, - отметила Асель.

Аватар

По мнению Садвакасовой, "это просто бомба".

Прислуга

Это, по словам продюсера, нереально крутое кино.

Любовь и голуби

- В целом, я посмотрела как и все советские дети абсолютно все советские фильмы. Обожаю их. И могу смотреть бесконечно. Они напоминают о моем детстве, - вспомнила она.

Зеленая миля

- Том Хэнкс - один из моих любимых актеров. Я посмотрела все его фильмы. Кто еще не посмотрел, я вам завидую, - заключила Асель Садвакасова.

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