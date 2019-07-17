Топ-10 фильмов по версии продюсера и актрисы Асель Садвакасовой
В списке есть как голливудские, так и советские картины.
Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова назвала свой личный Топ-10 фильмов всех времен, передает Zakon.kz.
В списке есть как голливудские, так и советские картины. Под каждым фильмом Садвакасова оставила комментарий, почему считает его достойным включения в ее Топ-10.
Матрица
- Обожаю каждую минуту этого фильма. Обожаю этот сценарий, спецэффекты, актеры, и самое главное, что избранным может стать каждый человек, главное поверить и главное, чтобы рядом были люди, которые в тебя верят, - прокомментировала Асель Садвакасова.
Гарри Поттер
- С 16 лет стала смотреть этот фильм и ждала премьеру каждый год, до сих пор все части люблю за смотреть за пару дней. Ровно на зимние каникулы, после Нового года. Доброе волшебство фильма и победы добра над злом- классическая история всех сказок, я мечтала, как думаю, как и все, учиться в этой школе, - обосновала свой выбор Асель.
Список Шиндлера
Один из мощнейших фильмов за всю историю, потому что это - Спилберг, это - история, фильм о том, как при любых обстоятельствах и даже перед лицом смерти оставаться человеком.
- Красивая съемка, великолепный актерский состав, музыка, атмосфера и чудовищное время войны. Плачу каждый раз, хотя смотрела уже раз 20, не меньше, - поделилась эмоциями продюсер.
Лучше не бывает
Садвакасова обожает это хорошее доброе кино и рекомендует его всем посмотреть, насладиться работой актеров. Особенно ее впечатлил Джек Николсон. А сам фильм, по ее мнению, великолепная, добрая комедия, такие сейчас, к сожалению, почти не снимают. Девушка гарантирует, что зрители отдохнут во время просмотра.
Титаник
- По-моему, без комментариев. Масштаб фильма и всего в нем, начиная от сюжета и заканчивая музыкой, погружает полностью в атмосферу того времени. Топ, топ, топ, - написала кинопродюсер.
Крестный отец
Садвакасова призналась, что посмотрела этот фильм всего 4 года назад в уже более менее взрослом возрасте.
- Ранее я могла бы и не понять, наверное, всего смысла фильма. Я помню, когда мне все говорили, как завидуют, что я еще не посмотрела это кино. Полный восторг, - отметила Асель.
Аватар
По мнению Садвакасовой, "это просто бомба".
Прислуга
Это, по словам продюсера, нереально крутое кино.
Любовь и голуби
- В целом, я посмотрела как и все советские дети абсолютно все советские фильмы. Обожаю их. И могу смотреть бесконечно. Они напоминают о моем детстве, - вспомнила она.
Зеленая миля
- Том Хэнкс - один из моих любимых актеров. Я посмотрела все его фильмы. Кто еще не посмотрел, я вам завидую, - заключила Асель Садвакасова.
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Итак мой список самых любимых фильмов!!!! 1. Матрица????обожаю каждую минуту этого фильма. Обожаю этот сценарий, спецэффекты, актеры, и самое главное, что избранным может стать каждый человек, главное поверить и главное, чтобы рядом были люди, которые в тебя верят!!!! 2. Гарри Поттер????я с 16 лет стала смотреть этот фильм, и ждала премьеру????каждый год????и сейчас все части люблю за смотреть за пару дней!!! Ровно на зимние каникулы, после НГ. Доброе волшебство фильма и победы добра над злом-классическая история всех сказок, я мечтала, как думаю, как и все, учиться в этой школе???????????? 3. Список Шиндлера????один из мощнейших фильмов за всю историю, потому что это Спилберг, это история, это фильм о том, как при любых обстоятельствах и даже перед лицом смерти оставаться человеком. Красивая съёмка, великолепный актерский состав, музыка, атмосфера и чудовищное время войны. Плачу каждый раз, хотя смотрела уже раз 20 не меньше... 4. Лучше не бывает????Обожаю это хорошее доброе кино. РЕКОМЕНДУЮ!!!!!! Фильм по-моему 96 года. Великолепный актерский состав. Обожаю Джека Николсона????????????великолепная, добрая комедия, такие сейчас, к сожалению, почти не снимают. Просто отдохнете???????? 5. Титаник???? по-моему без комментариев????масштаб фильма и всего в нем начиная от сюжета и заканчивая музыкой погружает полностью в атмосферу того времени. Топ топ топ!!!! 6. Крестный отец????я была счастлива, что посмотрела этот фильм всего 4 года назад. В уже более менее взрослом возрасте))) ранее я могла бы и не понять, наверное, всего смысла фильма. Я помню когда мне все говорили, как завидуют, что я еще не посмотрела это кино))) полный восторг!!! 7. Аватар????по-моему тоже без комментариев????????????это просто бомба!!! Думаю этот фильм смотрели все))) 8. Прислуга❤️писала об этом фильме ранее. Просто посмотрите. Нереально крутое кино. 9. Любовь и голуби❇️в целом я посмотрела, как и все советские дети абсолютно все советские фильмы))) обожаю их. И могу смотреть бесконечно!!! Они ностальгируют о моем детстве???? 10. Зеленая миля????Том Хэнкс один из моих любимых актеров. Я посмотрела все его фильмы. Кто еще не посмотрел, я вам завидую???? В общем пока так, потом еще напишу, а у вас какие?))) пишите????????????
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