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Кызылординка наняла киллера для убийства экс-супруга

Она хотела заплатить исполнителю 20 тысяч долларов.

Фото : Белновости17 июля 2019, 17:06

Кызылординскими оперативниками раскрыто заказное убийство, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

9 июля в ходе оперативных мероприятий была установлена 48-летняя жительница Кызылорды, которая наняла жителя Туркестанской области за 20 000 долларов США, чтобы убить ее бывшего мужа. Исполнитель, в свою очередь обратился в полицию.

- Заказчица, провожая нанятого ею человека в Шымкент, обещала расплатиться с ним после продажи имущества мужа. При передаче денег в виде предоплаты женщина была задержана и в отношении нее избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 24 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), по пункту 8 части 2 статьи 99 (Убийство) Уголовного кодекса Республики Казахстан, - сообщили в полиции.


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