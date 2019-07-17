Семь научно-исследовательских проектов внедряют на предприятиях ВКО

Дополнительно на предприятиях региона проходит масштабная модернизация.

Во время выступления на сессии областного маслихата аким ВКО Даниал Ахметов рассказал о сотрудничестве Восточно-Казахстанского технического университета Д. Серикбаева с крупными предприятиями области, передает Инфоцентр ВКО.

Всего сейчас предприятиями совместно с университетом внедряется 7 научно-исследовательских проектов в горно-обогатительной, нефтегазовой отраслях и высокотехнологичной медицине на 5,1 млрд. тенге.

Речь идет об уникальном изготовлении гомогенных сплавов на основе тантала, титана, ниобия, которые благодаря высокой прочности будут широко применяться в медицине. Их использование значительно удешевляет стоимость операций, делает более доступными инновационные медицинские технологии.

К слову, первые результаты работ оказались довольно успешны. На базе АО "УМЗ" был изготовлен 1 км сверхпроводящего провода для магнитно-резонансного томографа. После чего японская компания "Furukawa Electric Co" провела необходимые испытания, и осталась довольна качеством изготавливаемого материала. Сейчас восточноказахстанские и японские компаньоны решают вопросы по организации совместного производства сверхпроводящего провода.

Нужно отметить, что дополнительно на предприятиях региона проходит масштабная модернизация.

На АО "УМЗ" происходит техническое перевооружение на урановом и бериллиевом производствах, ТОО "Усть-Каменогорский конденсаторный завод" работает над освоением 11 новых видов продукции, ТОО "КазЭлектроМаш" во второй половине 2019 года планирует запуск серийного производства кабеля высокого напряжения из сшитого полиэтилена. Данный вид кабеля является инновационным в сфере электроснабжения.

Кроме того, АО "Семей инжиниринг" реализует проект по созданию центра инженерно-технического обслуживания, ремонта и модернизации тяжелой техники военного и гражданского назначения.

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