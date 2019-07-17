Мамин с рабочим визитом находится в Мангистауской области

Он посетил ряд значимых объектов в Актау.

17 июля с рабочим визитом в Мангистаускую область прибыл премьер-министр Аскар Мамин. Глава правительства посетил ряд значимых объектов в Актау, одними из которых стали хвостохранилище "Қошқар-Ата", а также ветровая электростанция, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

Стоит отметить, что на сегодняшний день озеро Қошқар Ата является одной из важнейших экологических проблем в регионе, требующий принятия незамедлительных действий.

Затем премьер-министр посетил центр, построенный в честь выдающегося писателя Абиша Кекилбаева. Территория центра, созданного с целью сохранить память о произведениях великого человека и его культурных ценностях, составляет 10 га. Планируется, что строительство музея, в котором будет размещен центр, завершится в октябре текущего года. Ожидается, что уже в следующем году здание будет сдано в полную эксплуатацию.

Наряду с этими объектами глава правительства посетил несколько крупных предприятий города, в том числе: "Шлюмберже", "Каспийский битум" и опреснительный завод "Каспий". Отметим, что производственная мощность обслуживающей нефтедобывающие компании "Шлюмберже", составляет до 1000 насосов в год. Что касается Каспийского битумного завода, то ежегодно завод перерабатывает около 1 млн. тонн нефти. В 2019 году уже добыто более 151 тыс. тонн битума.

В рамках рабочего визита в Актау Аскар Мамин также посетил опреснительный завод "Каспий", который снабжает питьевой водой промзону Актау, а также Мунайлинский и Каракиянский районы. Проектная мощность объекта составляет 25 000 кубометров в сутки.

Премьер-министр также ознакомился со строительством крупнейшего курортного комплекса, расположенного на побережье Каспийского моря. Планируется, что зона отдыха, площадь которого будет составлять 160 га, будет сдана в эксплуатацию в 2020 году. Комплекс будет располагаться в 20 км от областного центра.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!