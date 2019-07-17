11 млрд тенге выделено на выплату АСП многодетным и малообеспеченным семьям в ВКО

Наша задача - обеспечить адресность и объективность назначения государственной помощи.

17 июля аким области Даниал Ахметов, выступая с докладом перед депутатами маслихата по реализации поручений, данных Президентом страны 15 июля на расширенном заседании Правительства, заострил вопрос на мерах по поддержке малообеспеченных и многодетных семей, сообщает Инфоцентр ВКО.

Аким привел данные, что с начала года адресная социальная помощь оказана 18 тысячам малообеспеченным семьям (17988 семей, 86239 чел.) на 3,7 млрд. тенге (на 10 июля текущего года). Всего до конца года будет охвачено около 26 тысяч семей (107,6 тыс.человек) на 11 млрд. тенге.

На расширенном заседании Правительства Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил усилить контроль по назначению и выплатам АСП. Глава региона подчеркнул, что наша задача - обеспечить адресность и объективность назначения государственной помощи.

При этом он привел цифры, что по области в настоящее время из всех рассмотренных заявок на получение АСП на стадии консультаций было отклонено 38% и после внесения дел в базу E-Halyk -2% заявок.

С начала июля в области уже начата комплексная проверка 9 районов (г.Семей, Абайский, Аягозский, Бескарагайский, Зайсанский, Кокпектинский, Курчумский, Тарбагатайский и Урджарский районы), в которых были выявлены незаконные назначения АСП. Часто встречающимся нарушением является назначение адресной социальной помощи трудоспособным членам семей, которые не хотят участвовать в активных мерах занятости. По закону назначение пособия в случае отказа взрослых членов семей от участия в активных мерах занятости полагается только детям. Сумма переплаты по 5 делам Зайсанского и Тарбагатайского районов составляет 225 тысяч тенге.

Еще одним примером является назначение АСП гражданам других государств. Так, в г.Риддер сумма переплаты по такому случаю составила 227 тысяч тенге, которые возвращены в бюджет. В целом, сумма возвращенных средств - 1,3 млн. тенге.

Поэтому управлению координации занятости и социальных программ, в соответствии с заданием Президента страны, было поручено продолжить работу по проверке законности, правильности назначения АСП. А самое главное - усилить работу по трудоустройству и вовлечению в активные формы занятости трудоспособных членов семей.

По данным областного акимата количество трудоспособных получателей АСП на 10 июля 2019 года, составляет 18624 человек. На эту дату в регионе вовлечено в активные формы занятости пока 16% (на постоянные рабочие места 1392 человека, на временные - 223, на краткосрочные курсы –155, 1255 человек устроились самостоятельно). Д.Ахметовым было дано строгое поручение акиматам городов и районов, а также органам занятости быть более активными в этом направлении.

Также акимом области было поручено реализовать программу выдачи 727 грантов для открытия своего дела малообеспеченным и многодетным семьям, трудоспособным инвалидам и молодежи на 367 млн.тенге. Пока для этой категории - многодетных и малообеспеченных - одобрено 52 заявки на 26,3 млн. тенге (всего одобрено 181 грантов).

Также вопрос, который был поднят на отчете акима - это реализация молодежной политики и создания областной базы волонтерского движения, с целью вовлечения граждан страны в социально-экономическую жизнь общества. Именно эти задачи ставил Президент страны на расширенном заседании Правительства, акцентируя внимание на то, что решение социальных задач, обеспечение занятости и создание комфортных условий проживания в регионе являются основными направлениями работы местных исполнительных органов.

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