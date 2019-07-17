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Ночных грабителей, промышлявших в Алматы, обезвредили полицейские

Они были задержаны по горячим следам после нападения на случайного прохожего.

Фото : penza.bezformata.com17 июля 2019, 17:29

Двое ночных налетчиков задержаны по горячим следам в Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

Как сообщили в ведомстве, в предрассветный час в Центр оперативного Управления (ЦОУ) ДП Алматы поступило сообщение о нападении на мужчину группой незнакомых лиц, которые избили заявителя и завладели его личным имуществом.

- В 04:39 поступило сообщение по факту грабежа на углу улиц Пушкина и Маметовой. Со слов потерпевшего, пятеро неизвестных мужчин в возрасте от 26 до 30 лет избили его и отобрали сотовый телефон с денежными средствами. Старшим инспектором управления силами и средствами незамедлительно на место происшествия были направлены экипажи "Буран". По приметам подозреваемых был ориентирован личный состав и организована проческа территории. Уже в течение часа на улице Уалиханова экипажем "Буран - 231" лиц были задержаны двое подозреваемых, они опознаны заявителем. Далее для уточнения обстоятельств, осмотра и сбора материала на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа отдела полиции при Управлении полиции Медеуского района, - сообщил начальник Центра оперативного управления ДП Алматы Андрей Квашнин.

Он добавил, что немаловажным фактором в раскрытии тяжкого преступления по горячим следам, стали оперативные и профессиональные действия инспектора ЦОУ при ориентировании нарядов и организованная на должном уровне проческа местности.


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