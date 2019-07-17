Ерлан Саиров: Токаев всегда чувствует пульс настроения людей

От Общественного Доверия к Национальному Диалогу!

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан Ерлан Саиров поделился своим мнением об Указе главы государства создании Национального Совета общественного доверия, передает Zakon.kz.

- Главная «Повестка дня» политические реформы. Президент Токаев приступает к практической реализации своей предвыборной Платформы. Создан Национальный Совет общественного доверия. Перед оформлением Национального Совета К. Токаев достаточно жестко поработал с Правительством и показал, что он всегда чувствует пульс настроения людей. Сегодня подписан Указ о персональном составе Совета,- отметил он в Facebook.

По его словам, это - логический последовательный и правильный шаг.

- Деятельность Национального Совета Общественного Доверия начинает свою работу в непростой, в то же время, созидательный период для общества и властей. Общественно-политические процессы ускорились и поднимается пассионарность масс. Общество требует быстрых перемен и либерализации общественно-политических процессов в стране. Следовательно, работа НСОД должна характеризоваться максимальной открытостью, креативностью, диалогом со всеми общественными силами страны. Национальный Совет следует рассматривать как переходный инструмент в транзитный период либерализации выборного процесса. Этот аспект далее должен быть прерогативой плюралистического и демократичного Парламента, где будут заседать представители всей палитры политического процесса страны. Очень важно расширить географию политического процесса страны, в политической жизни страны должны присутствовать все регионы, - написал Саиров.

Он отметил,что в Казахстане политический процесс сильно централизован, поэтому, при малейших колебаниях, политическую систему шатает. Политический процесс следует децентрализовать, тогда страна будет устойчивой.

- В рамках децентрализации политического процесса предложил бы открыть аналогичные советы во всех областях РК. Этот шаг продемонстрирует волю властей к диалогу по всему периметру общественной географии, а также повысит политическую культуру местного истеблишмента. Сегодня политические процессы в областях заморожены. Как уже отметил Президент К. Токаев следует усилить механизмы ответственности и подотчетности власти населению. Отдельным блоком деятельности НСОД должна быть работа с молодежью. Сегодня молодежь является локомативом политического процесса. Часть молодежи считает, что многие десятилетия независимости никаких выгод для молодежи не дали и настроены играть свою роль в политическом процессе. В этом порыве им следует помочь. Определяющая цель политических изменений для нас - это движение к консолидированной демократии, к такой современной демократической форме власти, которая сможет обеспечить наиболее эффективную систему управления обществом и государством. При этом, политические реформы ни в коем случае не должны привести к потере управляемости в стране. И с этой точки зрения главным практическим итогом работы Национального Совета, на мои взгляд, будет формулирование конкретных направлений и механизмов демократических реформ, учитывающих нашу специфику и политические традиции. От Общественного Доверия к Национальному Диалогу! Создание НацСовета является важным, актуальным, крупным шагом к диалогу с обществом! Я поддерживаю такое начинание и считаю, что Национальный Совет значительный шаг к новой эпохе либерализации в политической жизни нашей страны! - заключил он.

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