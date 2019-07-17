Больше 44 млрд тенге инвестировано в проекты цифровизации ВКО

Среди регионов республики мы занимаем первое место по уровню удовлетворенности населения качеством оказываемых государственных услуг за 2018 год - аким области.

Аким ВКО Даниал Ахметов в ходе отчета перед депутатами областного маслихата рассказал об успешной работе в сфере цифровизации, сообщает Инфоцентр ВКО.

В 2018 году область значительно продвинулась по плану цифровизации. Только за год более 9 тысяч человек воспользовались возможностями созданной электронной карты свободных земельных участков с инженерно-коммуникационной инфраструктурой Усть-Каменогорска и Семея. С ноября прошлого года зафиксировано более 9 млн. посещений геопортала. Больше 1,5 тысячи запросов было обработано системой учета сельскохозяйственной и специальной техники.

А в очередь в дошкольные и школьные учреждения теперь можно вставать онлайн. Только в этом году таким образом поставлены в очередь 10,5 тысяч детей, выдано более 7 тысяч направлений в детские сады, и 21 тысяча зачислены в первый класс. Все медицинские организации вплоть до районных обеспечены Интернетом. С июня этого года запущена информационно-медицинская платформа для оказания дистанционных медицинских услуг Senymdy dariger. На сегодня ею пользуются уже 55 пациентов.

Для того, чтобы обеспечить единый подход взаимодействия всех информационных систем, включающих безопасность дорожного движения, транспорта, социальных объектов, экстренных и коммунальных служб, геоинформационных систем, создан Межведомственный единый ситуационный центр.

Уже сейчас в Усть-Каменогорске начинают внедрять проекты "Безопасного умного города", в том числе системы фотовидеофиксации "Сергек" и автоматизированную систему контроля и оплаты проезда в общественном транспорте.

- Общий объем инвестиций в цифровизацию составил 44,1 млрд тенге. Среди регионов республики мы занимаем первое место по уровню удовлетворенности населения качеством оказываемых государственных услуг за 2018 год. За первое полугодие текущего года доля госуслуг, оказанных в электронном формате в ВКО, составила 96%. За второе полугодие мы должны завершить интеграцию и наполнение всех информационных систем, включенных в Межведомственный единый ситуационный центр, внедрить электронные карты 6-ти городов области – Риддера, Аягоза, Зайсана, Алтая, Шемонаихи, Серебрянска, - подчеркнул глава региона.

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