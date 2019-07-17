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Данияр Ашимбаев: НСОД может стать хорошим шансом на развитие диалога власть-общество

Политолог выразил свое мнение о составе Национального совета общественного доверия.

Фото : Википедия17 июля 2019, 17:53

17 июля 2017 года были утверждены положение и состав Национального совета общественного доверия (НСОД) при Президенте Республики Казахстан. В него вошли правозащитники, политологи и различные эксперты. В их числе известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев. Впечатлениями о своем назначении в НСОД он поделился на своей странице в Facebook, сообщает Zakon.kz.

- Сложно комментировать решение президента, которое затрагивает и тебя лично. Но попробую. Насколько известно, обсуждалось несколько сотен (если не больше) имен, но включение из всех в состав НСОД просто парализовало бы его работу (см. съезды народных депутатов). Вариант компактного состава совета, который бы стал не только диалоговой площадкой, но и местом профессионального и корректного обсуждения ключевых вопросов общественно-политического развития страны, более оптимален. Очевидно, что будет жесткая критика и полномочий совета, и его состава. Это, в общем-то, объективно, – написал Данияр Ашимбаев.

Он добавил, что идеальную конструкцию в современных условиях получить сложно, но выбранные персоналии охватывают более чем широкий спектр мнений. Незнакомых людей в указе нет. Людей, лояльных власти, тоже немного. Более того, представлены достаточно полярные точки зрения.

- Кроме людей, с которыми само по себе интересно беседовать, есть те, против которых есть категорическое неприятие. Но, наверное, так и должно быть. В споре рождается если не истина, то хотя бы ее зачатки. Власть готова слушать и создание НСОД может стать хорошим шансом и на политические реформы, и на развитие диалога власть-общество, и на повышение качества принимаемых решений. Не понравится - буду критиковать. Но попробовать нужно, – резюмировал Данияр Ашимбаев.


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