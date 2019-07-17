Максим Споткай: Главная цель Нацсовета – создать эффективную площадку для диалога

Это нормальная ситуация, что сегодня есть разные мнения по разным вопросам.

Член Ассамблеи народа Казахстана, лидер республиканского молодежного движения "Жаңғыру жолы" Максим Споткай прокомментировал создание Национального Совета общественного доверия, в состав которого он вошел, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- Национальный Совет общественного доверия создается по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева. Это было одним из пунктов его предвыборной программы. Во время инаугурационной речи Президент заявил о том, что в ближайшее время Совет начнет работать. Безусловно, самая главная цель Совета состоит в создании эффективной площадки для общественного диалога. Это нормальная ситуация, что сегодня есть разные мнения по разным вопросам. Не всегда мнения тех или иных сил совпадают с официальной позицией, - сказал Максим Споткай.

Он также рассказал и о главных преимуществах Совета.

- Самое главное преимущество Общественного Совета должно быть в том, что на этой площадке мы должны цивилизованно, в рамках правового поля научиться договариваться. Вы видите, что у нас проводятся митинги, то есть, общество сегодня изменилось, и всем нужно быть готовым к новым изменившимся правилам, в том числе и власть должна быть готовой. Национальный Совет общественного доверия должен продемонстрировать, что казахстанское общество действительно готово к дальнейшему демократическому развитию и готово разговаривать и договариваться друг с другом, - подчеркнул лидер республиканского молодежного движения "Жаңғыру жолы".

Напомним, Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым подписан Указ "Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан. Также стали известны имена казахстанцев, вошедших в состав созданного Национального Совета общественного доверия.

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