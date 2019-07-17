Обещал снять с залога авто. В Нур-Султане задержали подозреваемого в мошеничестве

Проводится досудебное расследование по пяти фактам.

Ранее судимый 28-летний житель столицы задержан полицией Нур-Султана, сообщает Zakon.kz.

Он подозревается в мошенничестве, проводится досудебное расследование по пяти фактам.

В столичном Департаменте полиции сообщили, что мужчина обещал помочь потерпевшим снять с залога в банках принадлежащие им автомашины.

Его водворили в ИВС, проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям.

Пострадавших от действий мужчины граждан попросили обратиться в полицию по адресу: ул. Бейбітшілік,19 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-24; 71-60-69, 8 701 533 57 58, 8 702 555 93 23, либо "102".

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