Мальчик выпал из окна в Усть-Каменогорске
Ребенок остался дома один и выпал из окна второго этажа.
Фото : СС017 июля 2019, 18:25
В Усть-Каменогорске шестилетний мальчик выпал из окна, передает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Во дворе дома по улице Жастар мальчика обнаружил случайный прохожий.
Как сообщили в пресс-службе управления полиции города, ребенок остался дома один и выпал из окна второго этажа.
- По словам ребенка, мальчик пытался выйти на улицу поиграть, так как дверь была заперта и дома никого не было. На данный момент несовершеннолетний находится в реанимационном отделении ЦМИР, - рассказали в пресс-службе.
Начато досудебное расследование.
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