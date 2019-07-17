У меня большой спектр работы - Айман Умарова о своей задаче в Нацсовете

Я возлагаю определенные надежды, потому что для меня права человека - это самое важное, для чего я буду в этом Совете - адвокат.

Известный адвокат Айман Умарова прокомментировала Указ Главы государства о создании Национального Совета общественного доверия, а также рассказала о своей предстоящей работе в его составе, передает Казинформ.

- Это своего рода диалоговая площадка. Вы прекрасно знаете, что я веду очень много резонансных дел. Меня, честно, это очень удивило, что, несмотря на это я вошла в состав Нацсовета. Очень хорошо, что власть повернулась лицом к народу. Состав совета очень разный, там есть и бывшие чиновники, и в то же время есть люди из народа, как я, например. Я возлагаю определенные надежды, потому что для меня права человека - это самое важное, для чего я буду в этом Совете, - прокомментировала Айман Умарова.

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Она также отметила, что хочет довести до членов Национального Совета общественного доверия о нарушениях прав человека, их причинах и путях решения.

- У меня большой спектр работы, и я знаю, как много проблем, которые нужно решать, - отметила адвокат.

По словам Айман Умаровой, предполагается, что заседание Нацсовета пройдет в августе.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан".

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