Будут обсуждаться конкретные предложения - Ерлан Карин о Нацсовете

Принятые и согласованные предложения в рамках обсуждения рабочих групп будут выноситься на обсуждение совета и будут направляться уже непосредственно Президенту - Карин.

О механизме решения общественных вопросов Национальным советом общественного доверия на пресс-конференции в СЦК рассказал советник Президента Ерлан Карин, сообщает Zakon.kz со ссылкой на СЦК.

Предполагается, что в рамках органа будут созданы рабочие группы по основным направлениям.

- Какие это будут направления, будет ясно по итогам первого заседания, после первого обсуждения, - сказал он.

Ерлан Карин не исключает возможные направления по политическим вопросам, экономическим, экологическим или по вопросам социальной сферы. Он подчеркнул, что Национальный совет будет широкой диалоговой площадкой.

- По разным сферам, по отдельным направлениям будут созданы рабочие группы. В рамках этих групп будут обсуждаться конкретные предложения, вопросы. Принятые и согласованные предложения в рамках обсуждения рабочих групп будут выноситься на обсуждение совета и будут направляться уже непосредственно Президенту страны. Исходя из этого будут вноситься отдельные изменения, может быть предложения, корректировки, какие-то государственные программы, нормативно правовые акты, то есть весь алгоритм работы мы также обсудим в ходе первого обсуждения консультативного органа. Все будем коллегиально решать вместе с нашими коллегами, - отметил советник Президента РК.

Как проинформировал Ерлан Карин, работы будут вестись и в регионах.

- Для обеспечения представленности интереса гражданского общества в положении предусмотрено, что на заседания совета будут приглашаться представители обшественного совета при местных органах власти, при акиматах. То есть, со всех регионов будут представлены общественные советы. Это позволит нам обсудить вопросы как в общенациональном масштабе, так и в контексте видения отдельных регионов, - заключил он.

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