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"23 раза за 26 минут". Стюардесса отсудила у хозяина петуха 500 евро

Громкие и частые крики птицы не дают женщине как следует выспаться перед рейсом.

Фото : Youtube17 июля 2019, 18:52

Судебные репрессии продолжают преследовать птицеводов-любителей во Франции, вслед за процессом петуха Мориса его сородич Коко был оштрафован на 500 евро за слишком частое кукареканье, сообщает РИА Новости.

Жалобу на петуха и его владельца, проживающих в городе Марньи-ле-Компьень (департамент Уаза на севере страны), подала их соседка. Женщина, работающая стюардессой, утверждала, что громкие и частые крики птицы не дают ей как следует выспаться перед рейсом.

Местные полицейские и судьи, которые лично исследовали вокальные данные Коко, зафиксировали, что петух способен прокукарекать 23 раза за 26 минут.

Владелец птицы, который, помимо штрафа, потерял две тысячи евро на судебные издержки, не согласен с решением и намерен подать апелляцию.

В начале июля в департаменте Приморская Шаранта на западе Франции прошло судебное заседание по жалобе на петуха по имени Морис. Истцами выступили пожилые соседи, которым мешают ранние крики птицы. Их адвокат требует компенсацию в размере тысячи евро, которая будет переведена на помощь морякам, погибшим в море. Ожидается, что решение по делу будет вынесено 5 сентября.

Как сообщалось ранее, за подобными процессами внимательно следят владельцы местных птицеферм, которые опасаются создания неблагоприятного для них прецедента. В то же время широкую поддержку получила инициатива мэра одной из деревень Жиронды, который предложил признать звуки сельской местности "национальным достоянием Франции".


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