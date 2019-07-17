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Токаев встретился с вице-президентом Всемирного банка

Были обсуждены перспективы деятельности банка в Казахстане.

Фото : inbusiness.kz17 июля 2019, 18:56

Глава государства встретился с вице-президентом Всемирного банка Сирилом Мюллером, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи обсуждались перспективы деятельности Всемирного банка в Казахстане на предстоящие годы.

Сирил Мюллер проинформировал Касым-Жомарта Токаева об итогах сотрудничества в различных секторах, в частности, о реализации совместных проектов в сферах сельского хозяйства, новых технологий и искусственного интеллекта.

Кроме того, были рассмотрены вопросы взаимодействия в области повышения эффективности государственного управления и оказания государственных услуг населению.

Всемирный банк признает Казахстан лидером в Центральной Азии по привлечению прямых иностранных инвестиций и намерен в дальнейшем всячески поддерживать нашу страну в этом направлении, а также способствовать развитию региональной кооперации.


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