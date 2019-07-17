Смертельное ДТП с автобусом и грузовиком. В полиции сообщили подробности

В салоне автобуса находилось 28 пассажиров.

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили подробности смертельного ДТП с участием автобуса и грузовика, передает Zakon.kz.

Так, авария произошла на 19 километре трассы Алматы-Бишкек.

В салоне автобуса находилось 28 пассажиров, из которых никто за медицинской помощью не обращался. Водитель грузовика был госпитализирован центральную районную больницу Карасайского района. Позже от полученных повреждений он скончался в реанимационном отделении.

- Факт ДТП зарегистрирован в ЕРДР по ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение ПДД повлекшее по неосторожности смерть человека). Проводится расследование, - сообщили в полиции.

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