Смертельное ДТП с автобусом и грузовиком. В полиции сообщили подробности
В салоне автобуса находилось 28 пассажиров.
Фото : Zakon.kz17 июля 2019, 19:32
В Департаменте полиции Алматинской области сообщили подробности смертельного ДТП с участием автобуса и грузовика, передает Zakon.kz.
Так, авария произошла на 19 километре трассы Алматы-Бишкек.
В салоне автобуса находилось 28 пассажиров, из которых никто за медицинской помощью не обращался. Водитель грузовика был госпитализирован центральную районную больницу Карасайского района. Позже от полученных повреждений он скончался в реанимационном отделении.
- Факт ДТП зарегистрирован в ЕРДР по ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение ПДД повлекшее по неосторожности смерть человека). Проводится расследование, - сообщили в полиции.
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