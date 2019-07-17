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Дома за 400 тенге продают в швейцарской деревне

Будущие владельцы обязаны отреставрировать здания.

Фото : dosug.md17 июля 2019, 19:39

Швейцарская деревня Монти Щага, расположенная на юге страны, объявила о продаже домов за символическую цену, передает РИА Новости.

Предложение распространяется на обветшавшие каменные дома в кантоне Тичино, частично или почти полностью разрушенные. Муниципальные власти отмечают, что все постройки подключены к водопроводу. Недвижимость находится в горах рядом с озером Лаго-Маджоре. Деревня расположена неподалеку от итальянской границы, поэтому оттуда можно быстро добраться до Милана и озера Комо.

Дома продают за один швейцарский франк (около 400 тенге). Однако будущие владельцы обязаны отреставрировать здания.

Местные власти надеются, что подобная "распродажа" поможет вдохнуть жизнь в деревню. Они собираются предложить новым жителям вакансии рыбаков, фермеров, строителей и пекарей.


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