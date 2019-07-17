Ситуацию надо менять в корне - Сагинтаев о проблемах в Алматы

Для решения насущных проблем мегаполиса будет усилена эффективность бюджетной политики - аким.

Состоялось заседание постоянных комиссий маслихата Алматы с участием акима города Бакытжана Сагинтаева, сообщает Zakon.kz.



На встрече с депутатами маслихата Алматы аким города Бакытжан Сагинтаев обсудил основные итоги социально-экономического развития города за I полугодие и задачи на II полугодие

Совместное заседание постоянных комиссий маслихата Алматы VI созыва открыл секретарь маслихата Калдыбай Казанбаев.

В ходе встречи аким мегаполиса поделился видением первоочередных проблем и приоритетов развития Алматы.

По всем экономическим показателям сохраняется положительная динамика развития. Так, краткосрочный экономический индикатор шести базовых отраслей (промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля, транспорт, связь) за шесть месяцев составил 104%. Объем инвестиций вырос на 8%, промышленное производство - на 5,2%, строительство - на 3,9%, ввод жилья - на 2%. Собрано более 1 трлн тенге налогов с ростом на 10%. Производство продукции субъектами МСБ выросло на 9,8%. В целом, по итогам I полугодия ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) не менее 3,5%.

Вместе с тем, Сагинтаев отметил, что в городе достаточно нерешенных вопросов.

- Проблемы известны. Это - нехватка рабочих мест с достойной оплатой. Рост цен на продукты первой необходимости, высокие цены на коммунальные услуги, недоступность жилья, экология, качество медицинских услуг и общественная безопасность. Горожане ждут от нас справедливых решений и эффективных действий. Именно так мы будем работать. Оперативно и ответственно. В диалоге с общественностью города, - сообщил аким Алматы.

Градоначальник остановился на перспективах развития мегаполиса, конечной целью которого является повышение уровня доходов и качества жизни горожан.

Аким отметил, что Алматы необходимо развивать по принципу "Город без окраин".

- Устранить дисбаланс в развитии центра и окраин – принципиальный вопрос. Люди на окраинах должны получать те же услуги, что и жители центра, - подчеркнул Сагинтаев.

Цифры говорят сами за себя: капитальные расходы по благоустройству территорий за последние пять лет составили в центральных районах города 65 млрд тенге, в то время как на окраины было выделено 15,5 млрд тенге. В результате жители окраин жалуются на отсутствие в районах жизненно необходимой инфраструктуры – центрального водоснабжения, газа, уличного освещения. Остается низким качество дорог, количество автобусных маршрутов недостаточно.

- Ситуацию надо менять в корне, - подчеркнул аким Алматы. - Наша цель - в ближайшие три года создать условия для перелома ситуации и существенно повысить качество жизни на окраинах города. Необходимо разработать масштабные программы создания рабочих мест, сноса ветхого жилья, строительства социальных объектов, благоустройства, стимулирования малого и среднего бизнеса, - сказал Сагинтаев.

По поручению главы города, акимы районов до 1 августа разработают детальные планы по оперативному решению проблем, волнующих местных жителей.

Градоначальник сообщил, что для решения насущных проблем мегаполиса будет усилена эффективность бюджетной политики. Благодаря чему, планируется до конца 2020 года полностью обеспечить город центральным водоснабжением, газом, освещением. В эти же сроки необходимо завершить благоустройство дворов.

Также стоят задачи по обновлению общественного транспорта, снижению дефицита ученических мест, повышению прозрачности и эффективности деятельности КСК и управляющих компаний, открытости акиматов и управлений города. Кроме того, в соответствии с рекомендациями ООН, планируется внедрение механизмов бюджета "народного участия".

В ходе встречи депутаты маслихата Владислав Ли, Марат Абдуллаев, Ербулат Касымов, Ляззат Калтаева, Кенжехан Матыжанов, Сергей Козлов и Мурат Адильханов выступили с предложениями и подняли актуальные вопросы развития.

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