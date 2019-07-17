В Экибастузе женщина нашла потерявшуюся девочку. На нее завели административное производство

Она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

16 июля в 23:00 в полицию Экибастуза поступило сообщение о пропаже четырехлетней девочки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДП Павлодарской области.

К поиску ребенка был поднят весь личный состав Управления полиции Экибастуза.

Прибывшие к дому полицейские выяснили, что около 21:00 мама вышла в магазин, оставив дома четырех несовершеннолетних детей без присмотра.

В результате четырехчасовых поисков, девочка была найдена в квартире у жительницы Экибастуза 1968 года рождения. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. С ее слов, увидев девочку на улице в столь позднее время, она привела к себе домой и уложила спать. О найденной девочке женщина в полицию не сообщила.

Ее отвезли на медосвидетельствование в наркодиспансер, где выявили среднюю степень опьянения. В отношении женщины возбудили административное производство.

Также были приняты меры к родителям девочки. Их отношение и поведение к ребенку рассмотрит городская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

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