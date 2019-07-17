Трудовые договоры сотрудников иностранных компаний проверят в ВКО

В ходе встречи руководства области с Генеральным директором "Синьсин" совместно был подписан протокол.

В ВКО проверят трудовые договоры сотрудников иностранных компаний, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

По поручению акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова сегодня заместитель акима области Алмасхан Сматлаев в составе рабочей комиссии совместно с представителями прокуратуры ВКО, Департамента внутренних дел ВКО, руководителями управления инспекции труда ВКО, транспорта и автомобильных дорог ВКО, Департамента контроля качества безопасности товаров и услуг ВКО, руководства КазАвтоЖол встретились с рабочими, занятыми на реконструкции дороги республиканского значения "Калбатау-Майкапшагай", где генеральным подрядчиком является компания "Синьсин".

Требованиями рабочих было улучшение условий труда и проживания, повышение заработной платы разнорабочим.

В ходе встречи руководства области с Генеральным директором "Синьсин" совместно был подписан протокол о нижеследующем:

1. Все трудовые договоры будут приведены в соответствие с законодательством РК и разъяснены рабочим в течение трех дней.

2. За сверхурочные часы, ночные работы и в выходные дни, будут оплачиваться в 1,5 кратном размере.

3. В десятидневный срок во всех местах проживания установят кондиционеры и площади проживания приведут в соответствие с законодательством Республики Казахстан.

4. Всем рабочим будет предоставлена специальная одежда в течение десяти дней.

5. В местах проживания организовано трехразовое питание.

6. Минимальную заработную плату разнорабочих повысят с 80 000 до 120 000 тенге.

В целом, заработная плата рабочих будет составлять от 120 000 до 365 000 тенге, в зависимости от вида работ.

Ситуация нормализована, предприятие работает в штатном режиме. К 14.00 часам все рабочие приступили к исполнению своих обязанностей.

Рабочие выразили благодарность руководству области за проявленное внимание и оперативность в решении вопроса.

Кроме этого, поставлена задача перед управлением государственной инспекции труда по ВКО, ВКОФ АО "КазАвтоЖол" (по согласованию) и другими заинтересованными органами, провести проверку трудовых договоров на соответствие законодательству Республики Казахстан, а также, начисления заработной платы и условий труда казахстанских работников иностранных компаний, занятых на строительстве и ремонте дорог.

За исполнение протокола установлен контроль со стороны акимата ВКО.

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