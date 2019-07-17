Бакытжан Сагинтаев встретился с активом города

Разработан пакет поручений для местных исполнительных органов с целью повышения уровня доходов и качества жизни горожан.

По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел актив города, на котором рассмотрены вопросы реализации поручений, данных Главой государства на расширенном заседании Правительства 15 июля, сообщает Zakon.kz.

Бакытжан Сагинтаев обозначил стратегические вызовы для дальнейшего роста Алматы и назвал меры по их решению. В развитии Алматы будет сделан акцент на концепции "Город без окраин" по принципу, сформулированном в политической платформе Президента Токаева.

Предстоит решить основные социальные запросы населения, такие как обеспечение рабочими местами с достойной оплатой, сдерживание роста цен на продукты первой необходимости, недопущение роста стоимости коммунальных услуг, доступность жилья, сохранение экологии, качество медицинских услуг, общественная безопасность.

Аким Алматы дал ряд поручений по благоустройству территорий, доступности социальных услуг, развитию "экономики простых вещей", социальной инфраструктуры и социального предпринимательства.

Разработан пакет поручений для местных исполнительных органов с целью повышения уровня доходов и качества жизни горожан.

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